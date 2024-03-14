В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

«В Дидубийском районе на Самтредской улице № 2 на рассвете прогремел мощный взрыв в жилом доме. По указанному адресу проживают 93 семьи. По предварительной информации, никто не пострадал. Жильцов выводят из здания», — говорится в заявлении.