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В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в многоквартирном жилом доме на Самтредской улице в Тбилиси. Об этом сообщила мэрия.

«В Дидубийском районе на Самтредской улице № 2 на рассвете прогремел мощный взрыв в жилом доме. По указанному адресу проживают 93 семьи. По предварительной информации, никто не пострадал. Жильцов выводят из здания», — говорится в заявлении.

Как сообщают местные СМИ, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. На месте ЧП с первых минут работают сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, полицейские, представители городских служб.

Специалисты мэрии Тбилиси оценят прочность конструкций дома, после чего решат, будут ли жильцы возвращены обратно или нет.