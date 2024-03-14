Новосибирец пять раз выстрелил в глаз своему оппоненту и сел на 3,5 года

Ранее «Прецедент» писал: на новосибирском водохранилище образовалась огромная полынья, опасная для рыбаков. Также мы сообщали, что злостного бегунка из армии приговорили к 5,5 годам лишения свободы, Кроме того, вам может быть интересно: черных лесорубов под Новосибирском поймали с помощью беспилотников.