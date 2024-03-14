Новосибирец пять раз выстрелил в глаз своему оппоненту и сел на 3,5 года

В Бердске вынесен приговор мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Как установил суд, вечером 14 июля 2023 г. подсудимый, находясь в районе пляжа «Старый Бердск» на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомому потерпевшему, достал травматический пистолет и произвел из него не менее пяти выстрелов в различные части тела потерпевшего.
В результате потерпевшему причинены различные телесные повреждения, в том числе потеря глаза, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему.
Бердский городской суд признал виновным 49-летнего ранее судимого жителя Новосибирска. С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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Екатерина СОСНИНА.