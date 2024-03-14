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Новосибирец пять раз выстрелил в глаз своему оппоненту и сел на 3,5 года

Житель Новосибирска на улице поссорился с незнакомцем и начал стрелять в него из «травмата». Одна из пуль попала в глаз. В результате потерпевший остался инвалидом.
Источник: Freepik

В Бердске вынесен приговор мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Как установил суд, вечером 14 июля 2023 г. подсудимый, находясь в районе пляжа «Старый Бердск» на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомому потерпевшему, достал травматический пистолет и произвел из него не менее пяти выстрелов в различные части тела потерпевшего.

В результате потерпевшему причинены различные телесные повреждения, в том числе потеря глаза, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

Свою вину в совершении преступления злоумышленник не отрицал, добровольно явился в правоохранительные органы с повинной.

Бердский городской суд признал виновным 49-летнего ранее судимого жителя Новосибирска. С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Прецедент» писал: на новосибирском водохранилище образовалась огромная полынья, опасная для рыбаков. Также мы сообщали, что злостного бегунка из армии приговорили к 5,5 годам лишения свободы, Кроме того, вам может быть интересно: черных лесорубов под Новосибирском поймали с помощью беспилотников.

Екатерина СОСНИНА.