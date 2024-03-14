Более 30 иностранцев принудительно выдворили из Казахстана

«Анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства и в этом в большей степени помогают и граждане Казахстана. Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов».