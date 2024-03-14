СК России проконтролирует расследование смерти младенца в Самарской области

Об этом сообщает информационный центр ведомства.



По данным следствия, 11 февраля 2024 года в квартире дома в Сызрани обнаружили тело ребенка без признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза установила, что младенец умер в результате черепно-мозговой травмы.



СУ СК РФ по Самарской области расследует уголовное дело по признакам преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие полагает, что к преступлению причастны мать ребенка и ее сожитель. В настоящее время они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им предъявят обвинение.



Руфия Кутляева.