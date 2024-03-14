На Северо-Западе Челябинска в жилом доме нашли наркопритон

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 44-летний челябинец устроил в своей квартире наркопритон, куда периодически приходили для употребления запрещенных веществ. При этом мужчина уже имел проблемы с законом, его привлекали как к административной, так и уголовной ответственности.