В Воронеже на Дальних Садах сгорел гараж с корейской иномаркой

Пожар потушили в 15.20. К тому времени в гараже 5×3м огонь повредил крышу по всей площади. Сотрудники МЧС, к счастью, успели вовремя вытащить два пропановых баллона, они не успели рвануть. Тем не менее пламя уничтожило южнокорейский автомобиль «SsangYong», два комплекта резины, стройматериалы и бытовую технику. На пожаре никто не пострадал.