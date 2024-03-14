В Воронеже на Дальних Садах сгорел гараж с корейской иномаркой

Стали известны подробности пожара в Советском районе в Шилово. Напомним, воронежцы днем в среду, 13 марта, увидели там большой столб черного дыма. Предполагали, что горит дом, но в МЧС пояснили, что вспыхнул гараж.
В спасательном ведомстве рассказали подробности ЧП. Пожар случился на Дальних Садах на улице Железнодорожной. Сотрудников МЧС вызвали на него в 14.35. В ликвидации ЧП участвовали 16 специалистов. В тушении огня использовали четыре пожарные машины.
Пожар потушили в 15.20. К тому времени в гараже 5×3м огонь повредил крышу по всей площади. Сотрудники МЧС, к счастью, успели вовремя вытащить два пропановых баллона, они не успели рвануть. Тем не менее пламя уничтожило южнокорейский автомобиль «SsangYong», два комплекта резины, стройматериалы и бытовую технику. На пожаре никто не пострадал.