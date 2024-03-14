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В Петербурге задержали бизнесмена из Узбекистана, разыскиваемого за крупные хищения на родине

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Полицейские Санкт-Петербурга задержали руководителя компании из Узбекистана, который на родине обвиняется в хищении в особо крупном размере. Мужчина находился в межгосударственном розыске, передает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Фонтанка.ру.
Источник: Podrobno.uz

Сообщается, что 39-летнего бизнесмена задержали у дома на улице Демьяна Бедного в Петербурге 12 марта. В Россию он прибыл в декабре 2021 года на заработки.

По предварительным данным, до своего отъезда в Россию, в июне 2021-го, руководитель компании в сговоре с группой лиц незаконным способом присвоил денежные средства в размере 1,5 миллиарда сумов, принадлежащие банку.

Правоохранители Узбекистана разыскивали мужчину с августа 2023 года. Задержанного доставили в отдел полиции Калининского района.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил о дефиците кадров и необходимости привлекать специалистов в Россию из-за рубежа, которые в силу своего профессионализма могут внести вклад в ее развитие.