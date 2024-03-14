В Петербурге задержали бизнесмена из Узбекистана, разыскиваемого за крупные хищения на родине

Сообщается, что 39-летнего бизнесмена задержали у дома на улице Демьяна Бедного в Петербурге 12 марта. В Россию он прибыл в декабре 2021 года на заработки.
По предварительным данным, до своего отъезда в Россию, в июне 2021-го, руководитель компании в сговоре с группой лиц незаконным способом присвоил денежные средства в размере 1,5 миллиарда сумов, принадлежащие банку.
Правоохранители Узбекистана разыскивали мужчину с августа 2023 года. Задержанного доставили в отдел полиции Калининского района.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил о дефиците кадров и необходимости привлекать специалистов в Россию из-за рубежа, которые в силу своего профессионализма могут внести вклад в ее развитие.