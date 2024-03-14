Завфермой под Сморгонью получила четыре года за погибшего в навозе животновода

Смертельное происшествие на молочно-товарной ферме «Малиновая» КСУП «Совбел 2016» в Сморгонском районе произошло 25 ноября 2023-го. В тот день пьяного животновода от работы отстранили. Но мужчина беспрепятственно прошел на территорию фермы, а в помещении для содержания коров оступился и упал в приямок работающего транспортера навозоудаления. Транспортером мужчине были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте.