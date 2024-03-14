Завфермой под Сморгонью получила четыре года за погибшего в навозе животновода

В Сморгонском районе управляющую фермой признали виновной в гибели в навозе пьяного животновода. Это следует из судебного приговора, опубликованного пресс-службой Гродненского облсуда.
Смертельное происшествие на молочно-товарной ферме «Малиновая» КСУП «Совбел 2016» в Сморгонском районе произошло 25 ноября 2023-го. В тот день пьяного животновода от работы отстранили. Но мужчина беспрепятственно прошел на территорию фермы, а в помещении для содержания коров оступился и упал в приямок работающего транспортера навозоудаления. Транспортером мужчине были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте.
Следователи инкриминировали завфермой служебную халатность. На суде установили, что обвиняемая не обеспечила ограждение приямков транспортера. И таким образом не выполнила свои должностные обязанности по обеспечению здоровых и безопасных условий труда для подчиненных, безопасной эксплуатации оборудования, требований нормативных правовых актов, что повлекло за собой смерть человека.
Обвиняемая на суде виновной себя не признала.
Суд вынес фигурантке обвинительный приговор и приговорил к ограничению свободы на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать организационно-распорядительные должности на 5 лет.
Приговор еще может быть обжалован.