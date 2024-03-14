В зону риска затопления попали 25 низководных мостов Воронежской области

В региональном МЧС сообщили, что локальные весенние подтопления возможны в 14 населенных пунктах 13 муниципалитетов. Какие конкретно — не говорится, но спасатели отмечают, что это могут быть пониженные участки местности на северо-западе, севере и востоке области. Из берегов могут выйти малые реки — Усманка, Савала, Токай, Девица, Ведуга. А вот от крупных рек неприятных сюрпризов не ждут. По данным ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС», высокого уровня воды на Дону, Битюге, Хопре, Вороне, Воронеж — не прогнозируется.
По информации губернатора Александра Гусева в зоне риска затопления до 25 низководных мостов.
— Мы решили, как будем действовать, если эти прогнозы сбудутся. Предусмотрели лодочные переправы и объездные пути. Определили места эвакуации населения, если такая необходимость возникнет. Проверили готовность сил и средств на местах. Знаю, как жителям региона тревожно в последние дни, но наши военные надежно охраняют нас. Безопасность воронежцев — наш ключевой приоритет, и речь не только об угрозах с воздуха, — сказал глава Воронежской области.
Из групп и средств спасения в регионе подготовили:
спасателей в количестве 8295 человек, 3780 единиц техники, 213 плавсредств, 6 беспилотников, для ликвидации ледовых заторов — 6 подрывных команд.