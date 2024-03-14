В зону риска затопления попали 25 низководных мостов Воронежской области

— Мы решили, как будем действовать, если эти прогнозы сбудутся. Предусмотрели лодочные переправы и объездные пути. Определили места эвакуации населения, если такая необходимость возникнет. Проверили готовность сил и средств на местах. Знаю, как жителям региона тревожно в последние дни, но наши военные надежно охраняют нас. Безопасность воронежцев — наш ключевой приоритет, и речь не только об угрозах с воздуха, — сказал глава Воронежской области.