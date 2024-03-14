ВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине», — написал он в своем Telegram-канале.