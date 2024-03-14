ВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами: есть погибший и раненые

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине», — написал он в своем Telegram-канале.
Бригады скорой помощи выехали на место.
Гладков уточнил, что в результате атаки в Белгороде повреждены два частных домовладения, а на территории одного из учреждений здравоохранения пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания. Также поврежден один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается.
По информации Минобороны, ВСУ предприняли попытку удара по Белгородской области реактивной системой залпового огня.
«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.
В четверг утром в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Жителей призвали укрыться в безопасном месте. За ночь дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты 11 дронов самолетного типа, еще три уничтожены на Курской областью.