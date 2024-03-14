В Краснодаре погибла школьница, выпав из окна

«Следователем выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили «Ъ-Кубань» в ведомстве.



По информации из соцсетей, погибшей было 13 лет, она училась в школе № 107.



В Краснодаре 14 февраля в результате падения из окна многоэтажного дома погибла восьмиклассница. Происшествие случилось на улице Российской.



Наталья Решетняк.