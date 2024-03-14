«Следователем выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили «Ъ-Кубань» в ведомстве.
По информации из соцсетей, погибшей было 13 лет, она училась в школе № 107.
В Краснодаре 14 февраля в результате падения из окна многоэтажного дома погибла восьмиклассница. Происшествие случилось на улице Российской.
Наталья Решетняк.
В Краснодаре погибла школьница, выпав из окна
Школьница погибла в результате падения из окна квартиры на 14-м этаже дома № 45 на улице Душистой в Краснодаре, сообщили «Ъ-Кубань» очевидцы. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю подтвердили гибель девочки.
«Следователем выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили «Ъ-Кубань» в ведомстве.