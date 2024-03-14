В Омске задержан поджигатель собачьих будок

При этом, уточнили местные зооактивисты, животных становилось все больше — не потому что они плодились (собаки стерилизованы), а потому что жители округи то и дело выбрасывают на улицу собак, щенков, те и прибиваются к стае. Волонтеры утверждают, что собаки совершенно не агрессивные и к местному населению не привязывались. Звери привязались к своим домикам, прятались в них, и не совались в сам микрорайон, обитая возле будочек.