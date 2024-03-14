В Омске задержан поджигатель собачьих будок

Территория застраивания микрорайона становилась все шире, и ареал обитания собак сокращался. В итоге зооволонтеры взялись за их судьбу — стерилизовали животных, обрабатывали от паразитов и клещей, кормили, а также установили несколько будок. Все на свои собственные средства.
При этом, уточнили местные зооактивисты, животных становилось все больше — не потому что они плодились (собаки стерилизованы), а потому что жители округи то и дело выбрасывают на улицу собак, щенков, те и прибиваются к стае. Волонтеры утверждают, что собаки совершенно не агрессивные и к местному населению не привязывались. Звери привязались к своим домикам, прятались в них, и не совались в сам микрорайон, обитая возле будочек.
Тем не менее, нашлось немало недовольных тем, что за домами живут звери.
В субботу, 9 марта 2024 года, неизвестный поджег собачьи домики, оставив животных совсем без крова. Возмущенные зоозащитники не стали молчать и написали массу заявлений в полицию. В четверг, 14 марта 2024 года, правоохранители заявили, что установили личность подозреваемого.
«Свое поведение мужчина объяснил тем, что в праздничные дни собаки громко лаяли, мешали ему и семье отдыхать и представляли, по его мнению, угрозу для жителей микрорайона», — сообщили в УМВД по Омской области.
На видео полиции он пояснил, что не хотел причинить собакам вред.
В полиции заявили, по данному факту проводится проверка, омичу выдано официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции.