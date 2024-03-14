Еще один опасный дубликат аккаунта мэра Иркутска появился в Telegram

Мэр Иркутска Руслан Болотов предупреждает жителей города о появлении дубликата его аккаунта в Telegram (18+). Злоумышленники пишут личные сообщения иркутянам, обращаясь к ним по имени и отчеству. Кроме того, отправляют даже голосовые сообщения, чтобы у людей не возникало сомнений в якобы подлинности фейкового аккаунта. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Стоит отметить, что созданный аккаунт почти один в один повторяет личный канал градоначальника. Однако он не имеет к мэру никакого отношения.
Всех иркутян просят быть бдительными и остерегаться мошенников!
Добавим, сегодня утром в Telegram объявился «двойник» губернатора Игоря Кобзева. Кроме того, еще в феврале злоумышленники создавали фейковые аккаунты также главы Приангарья, мэра Иркутска и глав других городов региона.