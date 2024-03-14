Еще один опасный дубликат аккаунта мэра Иркутска появился в Telegram

Мэр Иркутска Руслан Болотов предупреждает жителей города о появлении дубликата его аккаунта в Telegram (18+). Злоумышленники пишут личные сообщения иркутянам, обращаясь к ним по имени и отчеству. Кроме того, отправляют даже голосовые сообщения, чтобы у людей не возникало сомнений в якобы подлинности фейкового аккаунта. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.