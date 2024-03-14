В самарском аэропорту Курумоч прошли антитеррористические учения

В Самарской области провели антитеррористические учения. Они прошли в международном аэропорту Курумоч. Задачей силовиков было обезвредить условных террористов.
— К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, Управления Росгвардии по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в аэропорту Самары и службы Центра транспортной и авиационной безопасности АО Международный аэропорт «Курумоч», — сообщили в УФСБ по Самарской области.
В рамках учений были отработаны различные сценарии. Так, силовики предотвратили попытки проникновения лиц в здание аэровокзала с целью выполнения диверсионно-террористических акций, обнаружили предметы, которые могли бы являться взрывными устройствами, нашли и задержали предполагаемых преступников.
Подразделения, участвовавшие в учениях, продемонстрировали высокий уровень профессионализма и эффективность при реагировании на угрозы террористического характера.