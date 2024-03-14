В самарском аэропорту Курумоч прошли антитеррористические учения

— К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, Управления Росгвардии по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в аэропорту Самары и службы Центра транспортной и авиационной безопасности АО Международный аэропорт «Курумоч», — сообщили в УФСБ по Самарской области.