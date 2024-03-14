Под Новосибирском младенец впал в кому после падения из коляски

В Новосибирской области 3-месячный ребенок впал в кому после падения из коляски. На борту санавиации младенца доставили в областную больницу.
Инцидент произошел в Каргатском районе 28 февраля. Известно, что маме ребенка 21 год. У малыша после падения начались судороги. Девушка долго искала телефон местного фельдшера и позвонила к вечеру.
Как передает НГС, только через сутки ребенка госпитализировали. Прокуратура организовала проверку по факту травмирования младенца.
Напомним, что в Болотнинском районе полицейские нашли труп младенца в погребе частного дома.