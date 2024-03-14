Для зачисления внука в университет за счет федерального бюджета она исправила оценки в его аттестате, полагает следствие.
Обвиняемая завысила общий балл аттестата об основном общем образовании, и внук был зачислен в вуз. При этом своими действиями директор лицея нарушила права другого ученика, который был вынужден поступить на платное отделение вместо ее родственника.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд.
Владимир Зубарев.
Директора дзержинского лицея осудят за исправленный аттестат внука
Директор лицея в Дзержинске стала обвиняемой по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге по ст. 285 и 292 УК РФ, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
Для зачисления внука в университет за счет федерального бюджета она исправила оценки в его аттестате, полагает следствие.