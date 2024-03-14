Узбекистанка умерла в одном из отелей Индии при загадочных обстоятельствах

В Бангалор (столица штата Карнатака на юге Индии) она приехала по туристической визе за 4 дня до инцидента. Вечером 13 марта служащие отеля забеспокоились, так как женщина не отвечала, открыли дверь номера и нашли ее мертвой со следами травм на теле.