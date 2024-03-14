Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище. В 1954—1976 годах Касаткина была солистка балетной труппы Большого театра. В 1977 году она была назначена главным балетмейстером концертного ансамбля «Классический балет». С тех пор Наталия Касаткина вместе с мужем Владимиром Василёвым были бессменными художественными руководителями этой труппы.