Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

«Да, она (Касаткина.— “Ъ”) умерла сегодня ночью», — приводит «РИА Новости» слова помощницы Наталии Касаткиной. Она добавила, что о дате и месте прощания информация уточняется. ТАСС Бурьянова уточнила, что Наталия Касаткина скончалась в клинике Склифосовского.
Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище. В 1954—1976 годах Касаткина была солистка балетной труппы Большого театра. В 1977 году она была назначена главным балетмейстером концертного ансамбля «Классический балет». С тех пор Наталия Касаткина вместе с мужем Владимиром Василёвым были бессменными художественными руководителями этой труппы.
В 1968 году Наталии Касаткиной было присвоено звание Заслуженный артист РСФСР. В 2005-м награждена орденом Почеты, в 2020-м орденом Дружбы.