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Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина, умерла сегодня ночью, 14 марта, сообщила «РИА Новости» ее помощница Валентина Бурьянова. Касаткиной было 89 лет.
Источник: РИА "Новости"

«Да, она (Касаткина.— “Ъ”) умерла сегодня ночью», — приводит «РИА Новости» слова помощницы Наталии Касаткиной. Она добавила, что о дате и месте прощания информация уточняется. ТАСС Бурьянова уточнила, что Наталия Касаткина скончалась в клинике Склифосовского.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище. В 1954—1976 годах Касаткина была солистка балетной труппы Большого театра. В 1977 году она была назначена главным балетмейстером концертного ансамбля «Классический балет». С тех пор Наталия Касаткина вместе с мужем Владимиром Василёвым были бессменными художественными руководителями этой труппы.

В 1968 году Наталии Касаткиной было присвоено звание Заслуженный артист РСФСР. В 2005-м награждена орденом Почеты, в 2020-м орденом Дружбы.

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