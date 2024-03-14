Депутат Госдумы России обратилась в ФАС из-за цен на такси в Ростове-на-Дону

— Сделала депутатский запрос в ФАС, чтобы как можно скорее разобраться в ситуации. За год, по данным Росстата, проезд в такси по Ростову подорожал почти на 43%. Это беспрецедентные цифры, которые в разы обогнали инфляцию, — отметила Екатерина Стенякина.
По словам депутата, представители антимонопольной службы в ближайшее время должны провести проверку.
Напомним, по данным официальной статистики, стоимость проезда в такси росла в течение всего 2023 года и лишь в начале 2024 года незначительно снизилась.
В частности, в Ростове-на-Дону в начале прошлого года цена за 1 км пути в среднем составляла 29,35 рубля, в декабре — 42,48 рубля. В январе этого года показатель зафиксировали на уровне в 41,94 рубля.
Добавим, в целом по Ростовской области в январе 2023 года за проезд в такси платили 26,21 рубля, в декабре — 35 рублей, а в январе 2024 года — 34,89 рубля.