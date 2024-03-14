Депутат Госдумы России обратилась в ФАС из-за цен на такси в Ростове-на-Дону

— Сделала депутатский запрос в ФАС, чтобы как можно скорее разобраться в ситуации. За год, по данным Росстата, проезд в такси по Ростову подорожал почти на 43%. Это беспрецедентные цифры, которые в разы обогнали инфляцию, — отметила Екатерина Стенякина.