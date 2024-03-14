В Сибири прокуратура заинтересовалась мальчиком, издевавшимся над бабушкой

Как установили в прокуратуре, 26 февраля 11-летний мальчик из села Большой Сереж Назаровского района на телефон снял видео, на котором унижал свою бабушку. Известно, что он проживает в доме с матерью, её сожителем и 90-летней бабушкой. На учёте в органах опеки семья не состоит. При этом бабушка является ветераном труда и относится к «детям войны».