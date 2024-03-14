В Сибири прокуратура заинтересовалась мальчиком, издевавшимся над бабушкой

Подростком, который неуважительно вёл себя в отношении бабушки, заинтересовалась прокуратура Красноярского края. Об этом сообщили в ведомстве.
Как установили в прокуратуре, 26 февраля 11-летний мальчик из села Большой Сереж Назаровского района на телефон снял видео, на котором унижал свою бабушку. Известно, что он проживает в доме с матерью, её сожителем и 90-летней бабушкой. На учёте в органах опеки семья не состоит. При этом бабушка является ветераном труда и относится к «детям войны».
На комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Назаровского района рассмотрят вопрос о постановке мальчика на учёт. В школе, где он учится, его уже поставили на внутришкольный учёт.
Прокуратура проводит проверку по признакам ст. 6.1.1. КоАП РФ (побои). Бабушку направят на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
«Многие присылают ужасные видео, на которых мальчик избивает собственную бабушку и выставляет это в свои соцсети. Очень грустно на это смотреть. Мы обратимся в МВД России с просьбой провести проверку», — написала она.
Ранее сообщалось о том, что в МВД по этому факту организовали проверку. Видео инцидента появилось в одном из Telegram-каналов и вызвало возмущения пользователей.