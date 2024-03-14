Стало известно, какие районы Новосибирской области могут быть затоплены этой весной

— В этом году зима затяжная, резкого прихода тепла, по прогнозам, не будет. В конце декады, 18 — 20 марта, ждем повышения дневных температур до +1… +6, но пока будет сохраняться погода с небольшими колебаниями от плюса к минусу. Апрель тоже прогнозируется довольно холодный: в первой декаде в отдельные дни ночью будет до −15… −20. Это тоже не поспособствует сильному паводку, — рассказала синоптик.