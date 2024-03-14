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Стало известно, какие районы Новосибирской области могут быть затоплены этой весной

Подтопление паводковыми водами угрожает двенадцати районам Новосибирской области в этом году. Спасатели готовят в этих населенных пунктах пункты временного размещения людей.
Источник: РИА "Новости"

12 районов области могут быть подтоплены в результате активного снеготаяния. Угроза существует в Искитимском районе и городе Искитиме, а также в Маслянинском, Колыванском, Новосибирском, Коченевском, Тогучинском, Карасукском, Краснозерском, Кочковском, Кыштовском, Северном и Куйбышевском районах.

В Новосибирком районе выставляют гидрологические посты на реках Тула (пос. 8 Марта), Каменка (пос. Ленинский), Малый Барлак (с. Кубовая), Иня (НСТ «Рябинка», Плотниковский сельсовет), где есть угроза подтопления.

В Кубовой, Садовом, Верх-Туле, Криводановке, Барышево и Краснообске развернуты пункты временного размещения людей. Они рассчитаны почти на 1 700 человек. Информация об этом размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов Новосибирской области.

Как рассказала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова КП-Новосибирск, предварительный прогноз не содержит катастрофического сценария: снегозапасы в горах Алтая в пределах нормы, резких колебаний температуры воздуха не ожидается. Первая волна паводка ожидается в середине апреля.

— В этом году зима затяжная, резкого прихода тепла, по прогнозам, не будет. В конце декады, 18 — 20 марта, ждем повышения дневных температур до +1… +6, но пока будет сохраняться погода с небольшими колебаниями от плюса к минусу. Апрель тоже прогнозируется довольно холодный: в первой декаде в отдельные дни ночью будет до −15… −20. Это тоже не поспособствует сильному паводку, — рассказала синоптик.

Более точный прогноз специалисты дадут в конце марта, когда закончатся исследования снежного покрова в Горном Алтае.

Ранее «Прецедент» сообщал о намерениях муниципалитета принять закон о единовременных выплатах семьям, прожившим в браке более 50 лет. Читайте также: жители Новосибирской области смогут проголосовать на выборах за свой парк или сквер. Вам может быть интересно: огромная полынья на Новосибирском водохранилище может в любой момент поглотить рыбаков.

Екатерина СОСНИНА.