Стало известно, какие районы Новосибирской области могут быть затоплены этой весной

12 районов области могут быть подтоплены в результате активного снеготаяния. Угроза существует в Искитимском районе и городе Искитиме, а также в Маслянинском, Колыванском, Новосибирском, Коченевском, Тогучинском, Карасукском, Краснозерском, Кочковском, Кыштовском, Северном и Куйбышевском районах.
В Новосибирком районе выставляют гидрологические посты на реках Тула (пос. 8 Марта), Каменка (пос. Ленинский), Малый Барлак (с. Кубовая), Иня (НСТ «Рябинка», Плотниковский сельсовет), где есть угроза подтопления.
В Кубовой, Садовом, Верх-Туле, Криводановке, Барышево и Краснообске развернуты пункты временного размещения людей. Они рассчитаны почти на 1 700 человек. Информация об этом размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов Новосибирской области.
— В этом году зима затяжная, резкого прихода тепла, по прогнозам, не будет. В конце декады, 18 — 20 марта, ждем повышения дневных температур до +1… +6, но пока будет сохраняться погода с небольшими колебаниями от плюса к минусу. Апрель тоже прогнозируется довольно холодный: в первой декаде в отдельные дни ночью будет до −15… −20. Это тоже не поспособствует сильному паводку, — рассказала синоптик.
Более точный прогноз специалисты дадут в конце марта, когда закончатся исследования снежного покрова в Горном Алтае.
Ранее «Прецедент» сообщал о намерениях муниципалитета принять закон о единовременных выплатах семьям, прожившим в браке более 50 лет. Читайте также: жители Новосибирской области смогут проголосовать на выборах за свой парк или сквер. Вам может быть интересно: огромная полынья на Новосибирском водохранилище может в любой момент поглотить рыбаков.
Екатерина СОСНИНА.