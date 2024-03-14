Нижегородцы обсуждают странный гул в Автозаводском районе

Жители Нижнего Новгорода обсуждают в социальных сетях странный гул, который им довелось услышать накануне вечером. На громкий звук пожаловались землякам те, кто был в Автозаводском районе 13 марта.



Некоторые горожане заявили, что шум был слышен в Сормовском районе и даже в верхней части столицы Приволжья. В комментариях люди делятся друг с другом своими версиями случившегося. Некоторые опасаются беспилотников, иные же и вовсе высказывают конспирологические теории.



Впрочем, большинство нижегородцев считают, что источник гула — расположенный в Стригино аэропорт.



— Ребята, возможно для вас будет страшная новость, но я все-таки открою секрет. У вас на автозе аэропорт рядом, — иронизирует нижегородец в одном из местных пабликов.



Напомним, во вторник БПЛА атаковали объект в кстовской промзоне. Начался пожар.