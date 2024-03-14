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Самарцев предупредили о новой мошеннической схеме от лже-волонтеров

Мошенники используют бренд #МЫВМЕСТЕ для похищения личных данных.
Источник: Комсомольская правда

Мошенники теперь могут представляться волонтерами, предупреждают самарцев. Ассоциация волонтерских отрядов предупреждает, что для похищения личных данных мошенники стали использовать узнаваемый бренд #МЫВМЕСТЕ. По этим именем в России действуют и одноименные штабы, и благотворительные программы, и акции взаимопомощи.

В Ассоциации рассказали, что мошенники создают фейковые аккаунты под именем #МЫВМЕСТЕ в соцсетях и мессенджерах. Они представляются волонтерами, координаторами штабов и т. д. Предлагают разные виды поддержки, но ссылки их ведут на сайты, где ваши данные могут похитить.

В связи с этим Ассоциация волонтерских отрядов призывает всех быть бдительными и использовать только официальные аккаунты #МЫВМЕСТЕ.