Самарцев предупредили о новой мошеннической схеме от лже-волонтеров

В Ассоциации рассказали, что мошенники создают фейковые аккаунты под именем #МЫВМЕСТЕ в соцсетях и мессенджерах. Они представляются волонтерами, координаторами штабов и т. д. Предлагают разные виды поддержки, но ссылки их ведут на сайты, где ваши данные могут похитить.