Самарцев предупредили о новой мошеннической схеме от лже-волонтеров

Мошенники теперь могут представляться волонтерами, предупреждают самарцев. Ассоциация волонтерских отрядов предупреждает, что для похищения личных данных мошенники стали использовать узнаваемый бренд #МЫВМЕСТЕ. По этим именем в России действуют и одноименные штабы, и благотворительные программы, и акции взаимопомощи.
В Ассоциации рассказали, что мошенники создают фейковые аккаунты под именем #МЫВМЕСТЕ в соцсетях и мессенджерах. Они представляются волонтерами, координаторами штабов
В связи с этим Ассоциация волонтерских отрядов призывает всех быть бдительными и использовать только официальные аккаунты #МЫВМЕСТЕ.