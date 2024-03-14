«Теплоэнерго» сообщило о кратковременных отключениях отопления в ряде домов

Работы по восстановлению параметров теплоснабжения в домах, запитанных от теплосети в районе улицы Тимирязева, 5, продолжаются в Нижнем Новгороде 14 марта. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе «Теплоэнерго».
Вечером 13 марта удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов. В течение ночи и в настоящее время проводятся технические переключения, из-за чего могут кратковременно снижаться параметры теплоснабжения ряда домов. Эти дома находятся на улицах Пушкина, Тимирязева, Кулибина, Красносельская, Максима Горького, Малая Ямская.
«Сейчас на месте работают 2 ремонтные бригады и 6 единиц техники, — рассказали в “Теплоэнерго”. — Прикладываются все возможные усилия для скорейшего восстановления параметров теплоснабжения».