«Теплоэнерго» сообщило о кратковременных отключениях отопления в ряде домов

Вечером 13 марта удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов. В течение ночи и в настоящее время проводятся технические переключения, из-за чего могут кратковременно снижаться параметры теплоснабжения ряда домов. Эти дома находятся на улицах Пушкина, Тимирязева, Кулибина, Красносельская, Максима Горького, Малая Ямская.