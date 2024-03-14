С погибшим в СВО волгоградским снайпером простились жители Фролово

В городе Фролово Волгоградской области простились накануне с рядовым Иваном Лыковым. Погибшему в зоне специальной военной операции было всего 33 года.
«Он ушел в зону СВО добровольцем, находился на Херсонском направлении, выполнял боевые задачи снайпера. Иван был мужественным человеком и надежным товарищем, он всегда готов был помочь и поддержать», — говорится в некрологе.
Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Ивана Лыкова выразил в своем ТГ-канале городской глава Василий Данков. В Жирновске 15 марта проводят в последний путь погибшего в СВО Николая Варганцева.