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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Гомеле

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в жилом доме стал причиной гибели гомельчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Источник: МЧС РФ

Днем 13 марта спасателям поступил сигнал о пожаре в жилом доме на улице 30 лет БССР в Гомеле. Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Работники МЧС на полу в негорящей комнате обнаружили тело мужчины (1962 года рождения, собственника жилья).

Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы пять пожаров. Ликвидированы также три пожара травы и кустарника на общей площади 0,43 га на территории Брагинского, Жлобинского и Чечерского районов. На оказание технической помощи спасатели выезжали пять раз.

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