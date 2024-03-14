Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Гомеле

За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы пять пожаров. Ликвидированы также три пожара травы и кустарника на общей площади 0,43 га на территории Брагинского, Жлобинского и Чечерского районов. На оказание технической помощи спасатели выезжали пять раз.