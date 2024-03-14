Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Гомеле

Днем 13 марта спасателям поступил сигнал о пожаре в жилом доме на улице 30 лет БССР в Гомеле. Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Работники МЧС на полу в негорящей комнате обнаружили тело мужчины (1962 года рождения, собственника жилья).
Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы пять пожаров. Ликвидированы также три пожара травы и кустарника на общей площади 0,43 га на территории Брагинского, Жлобинского и Чечерского районов. На оказание технической помощи спасатели выезжали пять раз.