Лесосибирца будут судить за попытку убить выполнявшего общественный долг соседа

В региональном следственном управлении СК РФ рассказали, что 24 ноября 2023 года молодой человек выпивал с подругами в квартире своей матери. В какой-то момент от впал в агрессию — начал бить посуду, ломать мебель, разбрасывать столовые предметы по кухне и коридору.
Девушка испугалась и попросила помощи у соседки и ее сына, чтобы они помогли успокоить парня и вызвали полицию. Мужчина, зная, что в квартире находится маленький ребенок, решил усмирить соседа, тем самым взяв на себя исполнение общественного долга. Однако агрессор схватил нож и ударил им мужчину в грудь.
«Потерпевший оттолкнул обвиняемого, вышел из квартиры. Фигурант стал преследовать мужчину с ножом, намереваясь довести свой преступный умысел на убийство до конца, но не смог его догнать, поскольку очевидцы и свидетели незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Потерпевшего доставили в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив», — рассказали в следственном управлении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, поэтому уголовное дело направлено в Лесосибирский городской суд для рассмотрения по существу.