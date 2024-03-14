Лесосибирца будут судить за попытку убить выполнявшего общественный долг соседа

Девушка испугалась и попросила помощи у соседки и ее сына, чтобы они помогли успокоить парня и вызвали полицию. Мужчина, зная, что в квартире находится маленький ребенок, решил усмирить соседа, тем самым взяв на себя исполнение общественного долга. Однако агрессор схватил нож и ударил им мужчину в грудь.