Группировка российских войск «Центр» поразила около 360 целей ВСУ

«За день огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 360 выявленным целям ВСУ, в том числе по более 50 пунктам временной дислокации и скопления техники, 12 опорным пунктам и до 100 позиций полевой артиллерии», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
Савчук добавил, что бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией было нанесено около 40 авиационных ударов в районах населенных пунктов Новгородское, Кирово, Ленинское и Бердычи.
По его словам, противник потерял до 460 военнослужащих, танк Т-72, 3 командно-штабные машины, 17 автомобилей. Также были уничтожены склад боеприпасов и два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены британская самоходная артиллерийская установка AS-90, гаубица «Мста-Б» и орудие М119 американского производства.