Группировка российских войск «Центр» поразила около 360 целей ВСУ

«За день огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 360 выявленным целям ВСУ, в том числе по более 50 пунктам временной дислокации и скопления техники, 12 опорным пунктам и до 100 позиций полевой артиллерии», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.