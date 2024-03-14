Подробности ДТП в Луге, где резвая «семёрка» сбила маму с детьми

Виновник серьёзного ДТП в Луге — лихач. С начала прошлого года он 10 раз попадался на нарушениях ПДД, в основном на превышении скорости. Один штраф так и не оплачен. Подробности стали известны «Фонтанке» 14 марта.
ДТП произошло рано утром 13 марта на проспекте Кирова, 43. Как писала «Фонтанка», ВАЗ сбил трёх пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным полиции, водителю 27 лет, по данным «Фонтанки» — 20, по профессии он разнорабочий. Он на своей «семёрке» совершал левый поворот с Ленинградской улицы на Кирова и, видимо, не заметил женщину и двух детей.
По данным «Фонтанки», женщине 27 лет, она работает в детском саду на кухне. Её дети — воспитанники того же детского сада: сыну 7 лет, дочке 5 лет. Вероятно, они как раз шли в садик.
В результате ДТП мальчик получил ушиб голени, его состояние удовлетворительное. У девочки сотрясение головного мозга и состояние средней степени тяжести. Они были доставлены в лужскую больницу. Их мама, как уже сообщалось, отделалась испугом.