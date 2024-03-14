Подробности ДТП в Луге, где резвая «семёрка» сбила маму с детьми

ДТП произошло рано утром 13 марта на проспекте Кирова, 43. Как писала «Фонтанка», ВАЗ сбил трёх пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным полиции, водителю 27 лет, по данным «Фонтанки» — 20, по профессии он разнорабочий. Он на своей «семёрке» совершал левый поворот с Ленинградской улицы на Кирова и, видимо, не заметил женщину и двух детей.