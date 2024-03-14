Жительница Братска на три недели попала под влияние мошенников

После в диалог вступил якобы сотрудник безопасности, рассказав, что ее профиль взломали аферисты, которые могут завладеть ее деньгами. Чтобы «пресечь» преступную схему, братчанка по указке звонивших оформила три кредита на 602 тысячи рублей и перевела деньги на счета злоумышленников.