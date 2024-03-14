Жительница Братска на три недели попала под влияние мошенников

Жительница Братска перевела аферистам более полумиллиона рублей. Злоумышленники вводили в заблуждение свою жертву три недели, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
20 февраля 39-летней женщине позвонила незнакомка, представившись сотрудником сотовой компании. Под предлогом продления договора действия сим-карты она убедила братчанку воспользоваться личным кабинетом от портала по оказанию госуслуг. Женщина назвала мошенникам поступивший код из СМС для входа в личный кабинет.
После в диалог вступил якобы сотрудник безопасности, рассказав, что ее профиль взломали аферисты, которые могут завладеть ее деньгами. Чтобы «пресечь» преступную схему, братчанка по указке звонивших оформила три кредита на 602 тысячи рублей и перевела деньги на счета злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело.