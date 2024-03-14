Признали вменяемым: восьмикласснику, убившему 14-летнюю девочку и ее мать, продлили арест до апреля

— В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Они носили спонтанный характер, не были преступлениями, которые долго готовились. В отношении обвиняемых были проведены судебные психолого-психиатрические экспертизы, обвиняемые признаны вменяемыми, — рассказал руководитель следственного отдела СК по Железнодорожному району Артем Решетников.