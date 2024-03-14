Признали вменяемым: восьмикласснику, убившему 14-летнюю девочку и ее мать, продлили арест до апреля

Железнодорожный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей 15-летнему Данилу (имена детей изменены — прим.ред), обвиняемому в убийстве своей девушки и ее матери. Меру пресечения продлили до 13 апреля.
По данным источника «КП-Екатернбург», расследование уголовного дела займет еще несколько месяцев. Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Трагедия произошла в многоэтажке на Билимбаевской вечером 13 ноября. По версии следствия, Данил расправился с Алисой на почве ревности. А затем расправился со шпицем по кличке Булки и дождался возвращения домой матери девушки.
После этого совершил несколько покупок с банковской карты 62-летней женщины. Сейчас Данил находится в СИЗО при колонии для несовершеннолетних в Кировграде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Примечательно, что это преступление стало вторым на территории Железнодорожного района за последнее время. 6 августа на Старой Сортировке была зарезана 17-летняя студентка колледжа имени Ползунова, которая стала жертвой своего бойфренда. На роковое свидание девушка ушла назло матери.
— В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Они носили спонтанный характер, не были преступлениями, которые долго готовились. В отношении обвиняемых были проведены судебные психолого-психиатрические экспертизы, обвиняемые признаны вменяемыми, — рассказал руководитель следственного отдела СК по Железнодорожному району Артем Решетников.
На момент публикации связаться со старшим братом и матерью Данила не удалось. Родственники обвиняемого воздержались от комментариев.