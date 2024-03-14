Бастрыкину доложат по факту халатности свердловских полицейских

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием грузовика. По предварительным данным, водитель фуры пролежал несколько часов в холодной машине, дожидаясь медицинской помощи.
Рядом были сотрудники полиции, которые оформляли ДТП. Они полагали, что водитель грузовика пьян, поэтому не вызвали скорую помощь. Мужчина попал в больницу, но сейчас уже выписан.
Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность сотрудников правоохранительных органов).
«В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что потерпевший и его представители обеспокоены длительным установлением следствием обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Александр Бастрыкин получил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела.
«МК-Урал» ранее писал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику бригады скорой помощи в Свердловской области.
23 февраля силовики получили сигнал о том, что при выезде бригады скорой медпомощи домой к местному жителю данный гражданин совершил нападение на одного из фельдшеров.