Петербургский суд арестовал задержанных ФСБ членов ячейки РДК*

Фигурантами уголовного дела по ч.2 ст. 205.5 УК РФ стали Ринат Ильин, Никита Красильников и Артем Щербаков. Согласно сведениям суда, с января по 16 февраля 2024 года один из них вместе с неизвестным лицом вел разведку объектов в Петербурге, включая пункты сбора гумпомощи для бойцов, находящихся на СВО.



Месяц назад члены запрещенной организации купили GPS-трекер с функцией аудиозаписи. Устройство оставили в тайнике на территории возле Храма Сретения Господня. По информации суда, трекер в дальнейшем планировали разместить в транспортном средстве, которое доставляет гуманитарную помощь в пункт временного размещения добровольческого подразделения «Эспаньола» в Мариуполе.



Помимо этого, один из участников ячейки достал неустановленное ядовитое веществом весом примерно 20 кг. Груз был доставлен в поселок Янино-1 для хранения. По данным ФСБ РФ, вещество планировали смешать с продуктами питания и отправить участникам СВО, чтобы отравить.



Показания по делу дали двое мужчин, они признали свою причастность, в то время как третий не дает показания. Отметим, что информация о задержании членов ячейки появилась в СМИ лишь 14 марта, однако в пресс-службе судов указали, что операция прошла 28 февраля.



* Террористическая организация, запрещенная на территории России.