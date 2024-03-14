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На Московской в Новочеркасске выгорела маршрутка, пострадавших нет

Маршрутка сгорела рано утром 14 марта в Новочеркасске.
Источник: Комсомольская правда

Утром 14 марта на улице Московской в Новочеркасске на ходу загорелась маршрутка. Яркие кадры с места происшествия опубликовали в одной из местных групп в VK.

Предварительно, водитель выбежал из транспорта, когда из-под капота начал идти дым, после этого появилось открытое пламя. Сообщается, что машина выгорела полностью. Пассажиров в салоне автомобиля не было.

В региональном отделе пропаганды УГИБДД частично подтвердили информацию, отметив, что в огне пострадал только сам микроавтобус.

Напомним, утром 14 марта также выгорел грузовик на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону. В этом случае также обошлось без пострадавших.

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