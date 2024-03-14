На Московской в Новочеркасске выгорела маршрутка, пострадавших нет

Утром 14 марта на улице Московской в Новочеркасске на ходу загорелась маршрутка. Яркие кадры с места происшествия опубликовали в одной из местных групп в VK.
Предварительно, водитель выбежал из транспорта, когда из-под капота начал идти дым, после этого появилось открытое пламя. Сообщается, что машина выгорела полностью. Пассажиров в салоне автомобиля не было.
В региональном отделе пропаганды УГИБДД частично подтвердили информацию, отметив, что в огне пострадал только сам микроавтобус.
Напомним, утром 14 марта также выгорел грузовик на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону. В этом случае также обошлось без пострадавших.