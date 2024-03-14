В Омске бездомные собаки напали на мальчика, который шёл в школу

СУ СКР по Омской области организовало доследственную проверку по информации о нападении безнадзорных собак на ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В соцсетях появились публикации о том, что утром 13 марта в Омске на улице Олимпийской безнадзорные собаки напали на мальчика, который шёл в школу. Ему помогли прохожие — они отогнали животных. Проверка установит все обстоятельства случившегося. Следственное управление даст оценку действиям ответственных за отлов бездомных собак лиц.