Ростовские спасатели распространили памятку на случай атаки БПЛА

«Учитывая угрозу совершения террористических актов с использованием беспилотных воздушных судов, необходимо соблюдать специальный порядок», — говорится в материалах.
Так, услышав предупредительный сигнал «Внимание всем!», необходимо включить телевизор или радиоприемник для получения информации о сложившейся ситуации и порядке действия населения.
Далее необходимо обесточить помещение, плотно закрыть двери и окна, взять с собой документы, средства связи, лекарства, запас еды и воды и быстро перейти в заранее определенное защитное сооружение гражданской обороны. Если принято решение остаться дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Безопасными местами в квартире считаются дверной проем, внутренние капитальные стены, места под столом. Следует закрыть лицо и голову руками и отвернуться от окон.
После отбоя воздушной тревоги необходимо покинуть защитное сооружение и вернуться домой, проверить состояние помещения и при необходимости вызвать аварийные службы.
В минувшую субботу в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа. Спустя три дня произошел налет украинских дронов на Таганрог, они были уничтожены за пределами города. В среду утром на подлете к Новошахтинску системами радиоэлектронной борьбы было уничтожено три беспилотника, они упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов.