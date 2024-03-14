Ростовские спасатели распространили памятку на случай атаки БПЛА

Далее необходимо обесточить помещение, плотно закрыть двери и окна, взять с собой документы, средства связи, лекарства, запас еды и воды и быстро перейти в заранее определенное защитное сооружение гражданской обороны. Если принято решение остаться дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Безопасными местами в квартире считаются дверной проем, внутренние капитальные стены, места под столом. Следует закрыть лицо и голову руками и отвернуться от окон.