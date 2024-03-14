«Соль» в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное

«При обыске по месту временного проживания подозреваемого и в одном из тайников оперативники нашли и изъяли 112 патронов, которые, согласно экспертизе, изготовлены самодельным способом. Также обнаружен пистолет с внесенными в конструкцию изменениями, который пригоден для производства выстрелов, и более 190 граммов мефедрона, что подтверждено исследованием», — добавили силовики.