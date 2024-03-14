«Соль» в банковской ячейке: в Ялте гостю из Петербурга грозит пожизненное

«В республику с целью сбыта наркотиков прибыл 49-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина заранее заказал запрещенное вещество в одном из мессенджеров, забрал из тайника и поместил криминальный товар на хранение в банковскую ячейку. Из депозитария полицейские изъяли около полукилограмма синтетического наркотика», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что житель Петербурга хранил в банковской ячейке расфасованную на дозы так называемую «соль». По версии полиции, для сбыта наркотика он организовал свой интернет-магазин.
Кроме того, по месту жительства гостя обнаружили самодельные патроны и переделанный пистолет.
«При обыске по месту временного проживания подозреваемого и в одном из тайников оперативники нашли и изъяли 112 патронов, которые, согласно экспертизе, изготовлены самодельным способом. Также обнаружен пистолет с внесенными в конструкцию изменениями, который пригоден для производства выстрелов, и более 190 граммов мефедрона, что подтверждено исследованием», — добавили силовики.
В отношении подозреваемого возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 и ч. 4, 5 ст. 228.1. В случае признания вины жителю Санкт-Петербурга может грозить от 15 лет до пожизненного заключения.