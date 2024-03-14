Житель Воронежской области отсудил у чиновников 148 тысяч за сломавшуюся машину

Суд встал на сторону мужчины и обязал чиновников выплатить деньги.
Инцидент, как рассказали в суде, случился в ноябре прошлого года. Ближе к ночи мужчина ехал на своем автомобиле «Фольксваген Поло» и на улице 217 Стрелковой Дивизии влетел в яму.
Серьезные механические повреждения иномарки зафиксировали прибывшие на место автоинспекторы.
Проведенная экспертиза показала, что стоимость ремонта составит 122 400 рублей. Расстроенный автовладелец подал в суд на городскую администрацию.
— Решением суда от 7 марта 2024 года исковые требования гражданина К. полностью удовлетворены. С администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области взыскан материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, а также расходы по оплате экспертного заключения, услуг автосервиса, государственной пошлины, всего на общую сумму 148 026 рублей 80 копеек, — рассказали в пресс-службе городского суда.
Пока решение суда в законную силу не вступило, поэтому у мэрии Борисоглебска есть шанс подать апелляцию.