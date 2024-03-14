Объявленного в межгосударственный розыск иностранца задержали в Костанайской области

— 21 гражданин привлечен к административной ответственности за неуведомление органов внутренних дел о пребывании у них иностранцев, 3 работодателя — за незаконное использование иностранной рабочей силы. В ходе усиленных рейдовых мероприятий мы проводим подворные и поквартирные обходы жилых массивов, общежитий и дачных массивов. Особое внимание уделяется проверке отдаленных мест возможного пребывания иностранцев — это крестьянские хозяйства, дальние отгоны и полевые станы.