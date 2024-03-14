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Объявленного в межгосударственный розыск иностранца задержали в Костанайской области

Иностранца, объявленного в межгосударственный розыск, задержали в Костанайской области. Всего на территории региона выявили более 50 правонарушений такого плана, передает корреспондент агентства Kazinform.
Источник: pixabay.com

В основном, все иностранцы не соблюдали правила пребывания на территории страны.

— 21 гражданин привлечен к административной ответственности за неуведомление органов внутренних дел о пребывании у них иностранцев, 3 работодателя — за незаконное использование иностранной рабочей силы. В ходе усиленных рейдовых мероприятий мы проводим подворные и поквартирные обходы жилых массивов, общежитий и дачных массивов. Особое внимание уделяется проверке отдаленных мест возможного пребывания иностранцев — это крестьянские хозяйства, дальние отгоны и полевые станы.

пояснил начальник управления миграционной полиции ДП Кайрат Дутпаев.

В Узункольском районе на приграничном контрольно-пропускном пункте был задержан и водворен в изолятор временного содержания 22-летний гражданин соседнего государства, находящегося в межгосударственном розыске. Установлено, что он разыскивается за совершение кражи.

В ведомстве напоминают, что принимающие лица обязаны проинформировать миграционную службу о пребывающих у них иностранцах в течение 3-х рабочих дней со дня их прибытия.

С начала года в регионе полицией выявлено более 330 нарушений миграционного законодательства.