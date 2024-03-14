Объявленного в межгосударственный розыск иностранца задержали в Костанайской области

В основном, все иностранцы не соблюдали правила пребывания на территории страны.
— 21 гражданин привлечен к административной ответственности за неуведомление органов внутренних дел о пребывании у них иностранцев, 3 работодателя — за незаконное использование иностранной рабочей силы. В ходе усиленных рейдовых мероприятий мы проводим подворные и поквартирные обходы жилых массивов, общежитий и дачных массивов. Особое внимание уделяется проверке отдаленных мест возможного пребывания иностранцев — это крестьянские хозяйства, дальние отгоны и полевые станы.
В Узункольском районе на приграничном контрольно-пропускном пункте был задержан и водворен в изолятор временного содержания 22-летний гражданин соседнего государства, находящегося в межгосударственном розыске. Установлено, что он разыскивается за совершение кражи.
В ведомстве напоминают, что принимающие лица обязаны проинформировать миграционную службу о пребывающих у них иностранцах в течение 3-х рабочих дней со дня их прибытия.
С начала года в регионе полицией выявлено более 330 нарушений миграционного законодательства.