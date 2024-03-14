Старовойт: российские военные остановили атаку украинской ДРГ у поселка Теткино

Последняя попытка атаковать Белгородскую и Курскую область воюющие на стороне Украины подразделения предприняли 12 марта. Так же как и сегодня, ответственность за нападение взяли на себя признанные террористическими и запрещенные в России «Русский добровольческий корпус» и «Легион “Свобода России”». В тот день Минобороны и Погранслужба ФСБ сообщили, что отразили попытки вторжения. По информации Минобороны, воюющие на стороне Украины формирования потеряли 234 человека убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.