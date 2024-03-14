Под Воронежем женщина после ссоры с мужем «заминировала» московский аэропорт

По данным следствия, 26 ноября 2023 года женщина выпила, поругалась с мужем. В ее пьяной голове созрел план «страшной мести». Она взяла телефон мужа, позвонила 112 и заявила, что московский аэропорт «Домодедово» заминирован. Видимо, предполагая, что в результате достанется за это ненавистному в тот момент супругу.