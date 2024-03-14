Под Воронежем женщина после ссоры с мужем «заминировала» московский аэропорт

В Нижнедевицком районном суде рассмотрели необычное уголовное дело. Местную жительницу обвиняли в телефонном терроризме.
По данным следствия, 26 ноября 2023 года женщина выпила, поругалась с мужем. В ее пьяной голове созрел план «страшной мести». Она взяла телефон мужа, позвонила 112 и заявила, что московский аэропорт «Домодедово» заминирован. Видимо, предполагая, что в результате достанется за это ненавистному в тот момент супругу.
Силовики, конечно, «засекли» телефон и вскоре нагрянули в гости к этой сварливой супружеской чете. Они быстро выяснили, кто на самом деле звонил. В итоге женщина наказала сама себя уголовным делом.
Суд дал телефонной террористке, признавшей свою вину, условный срок — три года. Женщину также обязали ежемесячно приходить отмечаться в полицию и не менять место жительства без уведомления местного отдела МВД.