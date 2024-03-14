В Новосибирске СК проводит проверку после избиения 9-летней девочки

Напомним, что 9 марта в Заельцовском районе Новосибирска на улице Красногорская 31/1 трое мальчиков издевались над 9-летней девочкой около двух часов. На видео дети не дают девочки встать с земли, запинывают ногами и закрывают ее между мусорными баками.