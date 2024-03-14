Красноярская полиция проверит видео, где подросток издевается над бабушкой

По данным главка, инцидент произошел в конце февраля.
На появившихся в Сети видео подросток оскорбляет пожилую женщину, смеется, показывает ей «козы». В ответ та просит его прекратить и уйти, показывает на ссадины на лице.
«В ходе мониторинга сети интернет было выявлено видео, опубликованное в одном из Telegram-каналов, на котором запечатлено крайне грубое и недопустимое поведение подростка в отношении пожилой женщины… Информация о происшествии в установленном порядке зарегистрирована в дежурной части полиции», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полиция установила личность подроста, который проживает вместе с бабушкой 1933 года рождения, а также матерью и её сожителем. В настоящее время полицейские работают с семьей, выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что ранее подросток на учете в органах внутренних дел не состоял.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина у себя в Telegram-канале опубликовала пост, где рассказала о присылаемых ей видео с инцидентом и пообещала обратиться в полицию.
«Многие сегодня присылают ужасные видео, на которых мальчик избивает собственную бабушку и выставляет это в свои соцсети. Очень грустно на это смотреть. Мы обратимся в МВД России с просьбой провести проверку», — написала Мизулина.