Красноярская полиция проверит видео, где подросток издевается над бабушкой

По данным пресс-службы, полиция установила личность подроста, который проживает вместе с бабушкой 1933 года рождения, а также матерью и её сожителем. В настоящее время полицейские работают с семьей, выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что ранее подросток на учете в органах внутренних дел не состоял.