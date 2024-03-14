Мужчина напал с ножом на водителя в Карагандинской области

«Окровавленный пострадавший рассказал, что ехал на своём автомобиле в сторону Астаны и увидел “голосующую” на остановке в Нуринском районе женщину. Он остановился, женщина села в машину. Но в этот момент некий мужчина, предположительно сын женщины, открыл дверь и напал с ножом на водителя».