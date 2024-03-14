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Мужчина напал с ножом на водителя в Карагандинской области

Вооруженный ножом мужчина напал на водителя в Нуринском районе Карагандинской области. Полиция задержала подозреваемого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Патриот.
Источник: Baigenews

«Окровавленный пострадавший рассказал, что ехал на своём автомобиле в сторону Астаны и увидел “голосующую” на остановке в Нуринском районе женщину. Он остановился, женщина села в машину. Но в этот момент некий мужчина, предположительно сын женщины, открыл дверь и напал с ножом на водителя».

сообщает Патриот.

По информации департамента полиции Карагандинской области, 14 марта подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан
«по горячим следам».

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится расследование».

сообщили в полиции.