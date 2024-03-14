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Автоцистерна со сжиженным газом перевернулась под Быховом

Под Быховом перевернулась автоцистерна со сжиженным газом.
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает МЧС.

Сообщается, что «недалеко от деревни Дуброва автоцистерна, перевозившая 20 тонн сжиженного пропана, съехала в кювет, опрокинулась на левый бок и столкнулась с деревом».



Водитель до прибытия подразделений МЧС самостоятельно покинул автомобиль.

Спасатели изолировали место возможной утечки газа и оградили место ДТП.

«Сегодня грузоперевозчик планирует перекачать пропан в другую автоцистерну. Спасатели проследят за тем, чтобы это было сделано безопасно, а затем поставят грузовик на колеса», — отметили в МЧС.