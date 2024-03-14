Автоцистерна со сжиженным газом перевернулась под Быховом





Водитель до прибытия подразделений МЧС самостоятельно покинул автомобиль.



Спасатели изолировали место возможной утечки газа и оградили место ДТП.



«Сегодня грузоперевозчик планирует перекачать пропан в другую автоцистерну. Спасатели проследят за тем, чтобы это было сделано безопасно, а затем поставят грузовик на колеса», — отметили в МЧС.