Автоцистерна со сжиженным газом перевернулась под Быховом

Об этом сообщает МЧС.
Сообщается, что «недалеко от деревни Дуброва автоцистерна, перевозившая 20 тонн сжиженного пропана, съехала в кювет, опрокинулась на левый бок и столкнулась с деревом».
Водитель до прибытия подразделений МЧС самостоятельно покинул автомобиль.
Спасатели изолировали место возможной утечки газа и оградили место ДТП.
«Сегодня грузоперевозчик планирует перекачать пропан в другую автоцистерну. Спасатели проследят за тем, чтобы это было сделано безопасно, а затем поставят грузовик на колеса», — отметили в МЧС.