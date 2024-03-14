Заступившегося за женщину омича жестоко убили ножницами

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 13 марта в 16 часов в квартире дома, расположенного по улице Рождественского в г. Омске, тела 32-летнего мужчины с проникающими колото-резаными ранениями в области груди и шеи.