Заступившегося за женщину омича жестоко убили ножницами

В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 30-летний знакомый потерпевшего. Подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, во время совместного распития спиртного, когда подозреваемый, действуя из личных неприязненных отношений, ударил свою сожительницу, потерпевший заступился за женщину, в ответ подозреваемый ножницами нанес потерпевшему множество ударов, повлекших смерть мужчины.
В настоящее время следователями с применением криминалистической техники проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.