После сжигания кошек на птицефабрике Пермского края возбудили уголовное дело

Спасенных кота и кошку спасли. Их забрали волонтеры, отвезли в ветклинику в Пермь и оказали всю необходимую помощь. Сейчас они уже идут на поправку. А котенка так и не нашли, он пропал. Еще четыре кошки сгорели. Проверку после случившегося начали прокуратура и полиция.