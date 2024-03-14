После сжигания кошек на птицефабрике Пермского края возбудили уголовное дело

После сжигания кошек на птицефабрике Пермского края полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение в отношении нескольких животных». Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По информации ведомства, 4 марта в отдел полиции Кунгура по данному факту поступило несколько заявлений от местных жителей. Они сообщили, что на одном из предприятий, расположенном в муниципальном районе, в печах заживо жгут кошек. По обращениям сотрудниками полиции была проведена проверка, возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие продолжается.
Напомним, жуткая история произошла в конце февраля в Кунгурском округе. На птицефабрике «Комсомольская» живьем пытались сжечь семь кошек. Двоим из них чудом удалось выжить. Сотрудницы предприятия услышали крики животных и открыли дверь печи, из которой выскочили две взрослые кошки и котенок.
Спасенных кота и кошку спасли. Их забрали волонтеры, отвезли в ветклинику в Пермь и оказали всю необходимую помощь. Сейчас они уже идут на поправку. А котенка так и не нашли, он пропал. Еще четыре кошки сгорели. Проверку после случившегося начали прокуратура и полиция.