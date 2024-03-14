Банк в Башкирии терроризировал 71-летнего онкобольного пенсионера

В Башкирии АО «Кредит Европа Банк (Россия)» оштрафовали на 150 тысяч рублей за психологическое давление на 71-летнего онкобольного пенсионера. Привлечь к ответственности финансовую организацию помогли судебные приставы.
Как сообщили в УФССП по РБ, мужчина взял деньги в кредит по состоянию здоровья. Но не смог вовремя погасить очередной платеж из-за ухудшения здоровья.
«Заемщик неоднократно обращался в банки за реструктуризацией, но каждый раз получал в ответ не только отказ, но и угрозы», — прокомментировали в ведомстве.
Пожилого человека экстренно госпитализировали и провели три операции с последующим курсом химиотерапии. В результате мужчина полностью ослеп на правый глаз и частично — на левый.
«Каждый день мне поступают звонки. Неизвестные угрожают, что меня привлекут к уголовной ответственности и заберут все имущество. Не знаю, что делать», — пожаловался он приставам.
Приставы провели административное расследование. В результате банк признали виновным и назначили наказание в виде административного штрафа.
«Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу», — заключили приставы.