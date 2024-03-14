В Волгограде юноша помогал телефонным аферистам обманывать пенсионеров

Более миллиона рублей передали 17-летнему жителю Волгограда доверчивые пенсионеры, ставшие жертвами телефонных мошенников. Молодой человек решил подзаработать курьером у преступников, теперь ему грозит тюрьма. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, он обманул трех стариков.
Сначала аферисты внушали жертвам, что их родные виновны в ДТП и требуются деньги, чтобы они смогли избежать уголовной ответственности.
— Одна потерпевшая передала прибывшему курьеру 339 тысяч рублей. Также в октябре прошлого года обвиняемый получил еще от двух пенсионерок 350 и 500 тысяч рублей, — уточнили в областном следкоме.
На молодого человека возбудили уголовное дело. Материалы передали в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения волгоградец предстанет перед судом.