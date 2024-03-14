В Новосибирске ученый, которого обвиняют в отмывании денег, не признал вину

Научный работник из Новосибирска Олег Кабов не признал свою вину по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 14 марта сообщили в ТАСС со ссылкой на его адвоката Геннадия Шишебарова.
Кабов, который руководил лабораторией в Институте теплофизики СО РАН, столкнулся с уголовным делом по подозрениям в хищении более 26 миллионов рублей. В октябре 2022 года суд отправил его под стражу, но позднее он был переведен под домашний арест.
Адвокат ученого заявил, что его подзащитный не признает вину.